اتحاد السلة يوقف لاعب المنتخب.. والأخير يرد على "امتناعه عن الانضمام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

علق عمرو الجندي لاعب منتخب السلة ونادي الجزيرة على قرار الاتحاد المصري لكرة السلة بإيقافه بعد تقرير مدرب المنتخب بشأن رفضه الانضمام للفريق للمشاركة في بطولة أفريقيا للمحليين.

قام اتحاد السلة بإتخاذ العديد من القرارات بعد خروج المنتخب من بطولة أفريقيا للمحليين، وكان من ضمنها إيقاف 4 لاعبين وهم عمرو الجندي وعمرو طارق ورميح سامح لاعبي الجزيرة وإبراهيم الجمال لاعب الأهلي، وتحويلهم للتحقيق بداعي عدم الإنضمام للمنتخب خلال البطولة الإفريقية.

وقال الجندي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن الجميع يعلم بحجم إصابته البالغة التي يعاني منها في الظهر، والتي دفعته للقيام بتدخل جراحي خلال الموسم، ومع تجدد الإصابة في نهاية الموسم، أدى ذلك إلى غيابه عن تصفيات بطولة الأفرو كان (بطولة أفريقيا للمحليين).

وأعرب الجندي عن دهشته لما ورد في تقرير المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة كابتن عصام عبد الحميد، خاصة وأنه لم يتغيب عن أي كشف طبي أو أي تجمع خاص بالمنتخب طلب منه الحضور إليه.

وفي سياق سرده لما حدث، أوضح الجندي أنه لم يطلب منه السفر مع المنتخب خلال المعسكر الذي أقيم بالأردن، إستعدادا للبطولة، وأنه فور عودة المنتخب من الأردن طلب منه الحضور للتجمع، وعند حضوره لم يجد دكتور المنتخب في التمرين.

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وأضاف الجندي، أن المدير الفني للمنتخب أبلغه بصعوبة لحاقه بالبطولة، لكنه يسعى لتجهيزه من أجل اللحاق بالفريق في مباراة الدور قبل النهائي، وأوضح لاعب الجزيرة، أنه لم يبدي أي اعتراض بالرغم من ذلك قد يسبب له ضرر كبير في ظهره.

وذكر الجندي في حديثه، عن قيام دكتور المنتخب بالكشف على ظهره، مع قيامه ببعض التمارين، ليخبره بصعوبة لحاقه بالبطولة، لكنه لن يستطيع إتخاذ القرار، ويجب الرجوع للمدير الفني للمنتخب.

وواصل الجندي حديثه، بأنه إجتمع مع رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة بعد تمرين للمنتخب، وخلال الإجتماع فوجئ بأن مدرب المنتخب يخبره بقيامه بإعطاءه برنامج تأهيلي على مدار شهر ونصف، لكن لاعب الجندي ذكر أن هذا لم يحدث.

وأضاف الجندي انه اتصل برئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات وابلغهما إستعداده للسفر مع المنتخب بالرغم من إصابته، أذا كانت هذه وجهة نظر الإتحاد والمدير الفني للمنتخب، وذكر لاعب المنتخب، أنه بالرغم من حصوله على التأشيرة الخاصة بالسفر إلى مالي، لكنه لم يتدم إستدعاه للسفر لعدم الجاهزية.

وأضاف الجندي أنه طلب التحقيق معه لعدم إلتزامه بالبرنامج التأهيلي الغير موجود من الأساس.

واختتم الجندي كلامه، بانه لم يتغيب عن المنتخب في الـ11 عام الماضية، الإ بسبب الإصابة، وأوضح ان السبب الرئيسي للعملية التي أجراها، هو التحامل على إصابته وخوضه لتصفيات كأس العالم الأخيرة مع المنتخب، وانه لم يعتذر عن المنتخب، وأوضح أنه جاهز للكشف الطبي والذهاب لأي جراح مخ وأعصاب.