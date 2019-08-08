نيقوسيا القبرصي يقطع الطريق على الزمالك ويتعاقد مع توماس دول

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن نادي أبويل نيقوسيا القبرصي عن تعاقده مع المدرب الألماني توماس دول والذي كان أحد الأسماء المرشحة لقيادة الزمالك.

وقررت إدارة الزمالك إقالة المدرب خالد جلال بعد خسارة مباراة الديربي أمام الأهلي خلال الفترة الماضية، كما أعلن المسؤولون عن عزم الإدارة التعاقد مع مدير فني أجنبي.

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وكان مصدر في نادي الزمالك قد قال من خلال تصريحات لـ"الخليج 365" خلال الأيام الماضية إن الألماني توماس دول أحد المدربين المرشحين لقيادة الأبيض.

وأعلن النادي القبرصي اليوم الخميس عن تعاقده مع المدير الفني بعقد يمتد حتى 2021 ليقطع الطريق على الزمالك في الظفر بخدمات دول.

وسبق وخاض دول تجربة في المنطقة العربية وبالتحديد بألوان نادي الهلال السعودي عام 2011.