مران الزمالك.. عودة طارق حامد.. وتأهيل قوي للاعبين.. وتجهيز علاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
واصل فريق الزمالك مرانه مساء اليوم الخميس على ملعبه في ميت عقبة؛ استعدادًا لمباراته أمام نظيره الصومالي ديكاداها ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ويلتقي الزمالك نظيره ديكاداها يوم الجمعة 16 أغسطس الجاري ضمن منافسات دور الـ 64 من دوري الأبطال.
وشهد المران انتظام طارق حامد، لاعب وسط الفريق في التدريبات الجماعية؛ حيث خصص الجهاز الفني بقيادة طارق يحيي برنامجًا خاصًا لحامد على هامش المران.
وأدى اللاعب بعض التدريبات التأهيلية وتدريبات خفيفة بالكرة في إطار برنامج وضعه الجهاز الفني للاعب عقب عودته من الراحة تمهيداً لانتظامه بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية.
وفي سياق متصل خصص الجهاز الفني للفريق حصة تأهيل قوية للاعبين في بداية المران وبدأ التأهيل بالركض الخفيف حول الملعب لمدة 10 دقائق، بعدها فقرة تخطي وقفز حواجز قصيرة و تمريرات بالكرة.
وفي سياق أخر واصل محمود علاء، مدافع الفريق البرنامج التأهيلي الموضوع لتجهيزه للفترة المقبلة؛ حيث أدى المدافع تدريبات تأهيل قوية تحت إشراف أنطونيو مدرب الأحمال بالفريق.
وفي نفس الوقت أدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر ثنائي الفريق فقرة تأهيل خاصة على هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبدالشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة.
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