مصدر: غزال اتفق مع ناديه البرتغالي على الرحيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ ضياء علي جوهر:

قال مصدر مُقرب من علي غزال، المحترف في صفوف فريق فييرينسي البرتغالي، إن اللاعب اتفق مع ناديه على الرحيل عن صفوفه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

غزال كان قد انتقل لصفوف فييرينسي خلال الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر.

وأشار المصدر ذاته، في تصريحات خاصة ليلا كورة اليوم الخميس، إلى أن اللاعب لم ينضم لمعسكر فريقه الإعدادي للموسم الجديد؛ حيث يتواجد في بلجيكا يؤدي فترة إعداد بمفرده ويناقش عدة عروض وصلته مؤخرًا من أندية برتغالية وبلجيكية وتركية.

غزال شارك مع فريقه فييرينسي بـ 12 مباراة منذ قدومه في يناير الماضي ببطولتي الدوري والكأس بمعدل 90 دقيقة لعب.