شكوى من إصابة متكررة.. رمضان صبحي يثير القلق بمران الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

شكا رمضان صبحي جناح النادي الأهلي، من إصابة في القدم خلال مران الفريق مساء اليوم، والمقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وتعرض رمضان لإصابة في الأنكل خلال المران، ليغادر قبل أن يعقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، لعلاج موضع الإصابة.

وعاد رمضان للمران مرة أخرة، ولكن شكا مجددًا من الإصابة ليغادر المران، ويعود للمرة الثانية بعدها بدقائق لاستئناف المران وحيدًا، بقميص مختلف عن اللاعبين، دون الدخول في المران الجماعي.

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وانتظم محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في المران، بعد فترة التأهيل التي قضاها، وكذلك أدى اللاعبون عمار حمدي، وسعد سمير، ومحمد محمود تدريبات تأهيلية.

وقسُم مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، الفريق إلى مجموعتين، بعد تدريبات بدنية خفيفة، للتدريب على التسليم والتسلم.

كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية، ليقوم الثنائي رامي ربيعه وياسر إبراهيم بدور قلبي الدفاع، ويلعب المهاجمين وصناع اللعب رأسيات.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اطلع بره من جنوب السودان، والمقرر يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.