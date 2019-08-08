مجلس انبي يساند فريق الكرة في معسكره بالإسماعيلية

حرص المهندس علاء خشب رئيس مجلس إدارة نادى إنبى ونائبه المحاسب زكريا السيد والمحاسب مصطفى الأمير أمين الصندوق على مؤازرة الفريق الكروي الأول خلال معسكره المغلق بالإسماعيلة . كان الفريق البترولي قد انتظم منذ السبت الماضي في معسكر الإسماعيلية وحتى وقفة عيد الأضحى المبارك فى إطار الأستعدادات للموسم الجديد معسكر الإسماعيلية وحتى وقفة عيد الأضحى المبارك فى إطار الأستعدادات للموسم الجديد وعقد رئيس النادي ونائبه وأمين الصندوق جلسة سريعة مع الجهاز الفني بقيادة على ماهر واللاعبين عقب اللقاء الودي الذي خاضه الفريق مع نظيرة العين السعودى والذى أنتهى بفوز إنبى بهدف نظيف. الودي الذي خاضه الفريق مع نظيرة العين السعودى والذى أنتهى بفوز إنبى بهدف نظيف. وطالب الثلاثي من الجهاز الفني واللاعبين التركيز خلال الفترة الحالية من الموسم الجديد والإستعداد بجدية للظهور والمنافسة على بطولة الدورى الممتاز كسابق عهد إنبى مؤكدين بأن مجلس الإدارة بالكامل يدعم الفريق الأول وجهازه الفنى.

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