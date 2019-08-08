انبي يهزم العين السعودي وديا

فاز فريق انبي على نظيره العين السعودي بهدف نظيف اليوم خلال معسكر الفريقين بالإسماعيلية.
قام على ماهر المدير الفني لإنبي بالدفع بعددمن الاعبين على مدار الشوطين للوقوف على الجدد والصاعدين حيث يشارك معه خلال المعسكر لاعبين مواليد 87 و99 تمهيدا لضم افضلهم للفريق الاول
يذكر ان معسكر اني بالإسماعيلية ممتد حتى وقفة عيد الاضحى قبل العودة الى القاهرة والاستمرار في الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد
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