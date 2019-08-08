بايرن ميونيخ يكتسح غوتآخ إيجرن بنتيجة 23 -صفر

حقق فريق بايرن ميونيخ فوزًا كاسحًا على نظيره غوتآخ إيجرن الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة الألماني، بنتيجة 23 - صفر، وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم،في إطار استعدادات النادي البافاري للبوند سليجا.
سجل أهداف بايرن ميونيخ كلًا من، توليسو بواقع 4 أهداف، فيما سجل ليفاندوفسكي وجورتسكا ومولر وفرايدتثلاثة أهداف لكل منهما، وسجل سانشيز هدفين، في حين سجل هدفًا كل من داجاكو ، جنابري ، وريدت ، سينغ ، نولنبرغر ودايتريتش.
جدير بالذكر أن بايرن ميونيخ يستهل أولى جولات الدوري الألماني يوم الجمعة الموافق 16 أغسطس أمام هيرتا برلين.
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