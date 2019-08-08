دليل جديد علي اقترب نيمار من ريال مدريد

يحاول ريال مدريد الاسباني ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان خلال المركاتو الصيف الحالي . كشفت صحيفة سبورت الاسبانية ان لوكا مودريتش نجم وسط ريال مدريد الاسباني يرفض الدخول ضمن صفقة انتقال النجم البرازيل الي صفوف باريس سان جيرمان. مودريتش نجم وسط ريال مدريد الاسباني يرفض الدخول ضمن صفقة انتقال النجم البرازيل الي صفوف باريس سان جيرمان. واشارت الصحيفة ان فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يبحث عن عرض جديد لضم نيمار. وكان ريال مدريد قدم عرض الي ادارة باريس سان جيرمان مقابل 120 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة لوكا مودريتش.

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