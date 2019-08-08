تعادل الرجاء وفاركو وديا

تعادل فريق الرجاء مع فاركو بهدف لكل منهما، وديا عصر اليوم بملعب فاركو، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات دوري القسم الثاني.

أحرز هدف الرجاء الغينى موسي اولارى . إطار استعدادات الفريقين لمنافسات دوري القسم الثاني.أحرز هدف الرجاء الغينى موسي اولارى . ويحصل الفريق على راحة بدءًا من السبت وحتى والاربعاء المقبل " الجمعة"بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك .

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