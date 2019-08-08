جمال المقص مديرا فنيا لسمنود

قرر نادي سمنود أحد أندية القسم الثالث تعيين جمال المقص مديرا فنيا للفريق الكروى خلفا لمحمد إسماعيل الذي تقدم باستقالته من منصبه. تقدم باستقالته من منصبه. وتسعى إدارة نادي سمنود لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية قبل انطلاق الموسم لتحقيق هدف الجماهير بالصعود لدوري القسم الثاني .

وكان جمال المقص قد تولى من قبل تدريب جمهورية شبين وبلدية المحلة. قوية قبل انطلاق الموسم لتحقيق هدف الجماهير بالصعود لدوري القسم الثاني .وكان جمال المقص قد تولى من قبل تدريب جمهورية شبين وبلدية المحلة.

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