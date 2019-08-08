سيراميكا يكتسح جدة السعودي برباعية وديا

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا كبيرا على جدة السعودي وديا بأربعة أهداف مقابل هدف مساء اليوم الخميس. الخميس. تقدم لسيراميكا محمد سعيد ومحمد حسن"ميدو"و محمد شاهين ومحمد غنيم .

وكان الفريق قد لعب عددا من المباريات الودية تعادل فيها ،أمام فريق كهرباء الإسماعيلية و الباطن السعودي، و منتخب السودان الأوليمبي ونجران السعودي.

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