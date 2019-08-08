رسميًا.. أرسنال يعلن ضم مدافع تشيلسي

أعلن نادي أرسنال الانجليزي عبر موقعه الرسمي تعاقده مع الدولي البرازيل دافيد لويز نجم تشلسي ،وذلك عقب اغلق باب القيد في إنجلترا. وأعلن النادي اللندني أن لويز أصبح لاعباً في صفوف أرسنال بعقد دائم، ليصبح المدافع البالغ 32 عاماً "مدفعجي" بداية من الموسم الجديد الذي ينطلق الجمعة. دائم، ليصبح المدافع البالغ 32 عاماً "مدفعجي" بداية من الموسم الجديد الذي ينطلق الجمعة. ومن المقرر أن يرتدي دافيد لويز القميص رقم 23 خلال الموسم الجديد مع أرسنال. الموسم الجديد مع أرسنال. وعقب المدير الفني أرسنال أون أميري خلال ترحيبه باللاعب " قائلاً:"لويز لديه خبرات رائعة، أتطلع لبدء العمل معه مرة أخرى، هو لاعب معروف ولديه قوة دفاعية كبيرة" وكشفت تقارير انجليزيه أن قيمة انتقال لويز كلف أرسنال 8 مليون إسترليني.

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