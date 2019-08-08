وزير الشباب والرياضة ومحافظ الاسكندرية يشهدان ختام مهرجان مهارات الألعاب البحرية للغوص وممارسة التجديف والشراع بالاسكندرية

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الاسكندرية اليوم ختام فعاليات مهرجان الألعاب البحرية للغوص وممارسة التجديف والشراع والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار (التحدي والمغامرة) بمحافظة الإسكندرية خلال الفترة من 6 إلي 8 أغسطس.

رحب صبحي خلال كلمته بمحافظ الاسكندرية و بالمشاركين في فعاليات المهرجان، مؤكدا ان وزارة الشباب والرياضة تعمل علي ابراز مكانة مصر في تنفيذ

الأنشطة الرياضية من خلال شواطئها الساحرة ومنها البحر الأبيض المتوسط ، بالإضافة إلى توسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية وخاصة باختيار مدينة الاسكندرية عروس البحر المتوسط لنشر فكر رياضة الممارسة والتأكيد على الدور المجتمعى للرياضة خاصة وان انتشار مثل هذه التجمعات سوف يضيف إلى خريطة الرياضة المصرية.

حيث كرم وزير الشباب والرياضة

ومحافظ الاسكندرية المشاركين فى فعاليات المهرجان والقائمين على تنفيذه من قبل الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية .

الجدير بالذكر ان عدد المشاركين فى المهرجان يصل الى 450 مشارك في العاب السباحة بالزعانف ، التجديف، شد الحبل بالمراكب ، الشراع ، وين سيرف ، مسابقة ترويحية، مسابقة جمع البالونات ، و الغوص والانقاذ .

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حضر المهرجان اللواء اسماعيل الفار وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية ، والدكتور عمرو حداد مساعد الوزير لبرامج التنمية الرياضية، والدكتورة صفاء الشريف وكيل مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية.