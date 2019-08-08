ثنائي الزمالك الجديد يواصل التأهيل

أدى محمد عبدالشافي وإسلام جابر لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تأهيل خاصة علي هامش المران المقام حالياً بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبدالشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة. المران المقام حالياً بملعب النادي، تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق. يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع لعبدالشافي وجابر لتجهيزهما للفترة المقبلة. ويستعد الزمالك لخوض مواجهة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب دور الـ 64 لدوري أبطال إفريقيا.

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