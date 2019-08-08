منتخبنا الوطني يهزم لبنان في بطولة غرب آسيا

حقق منتخبنا الوطني فوزاً مثيراً على حساب لبنان بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت على استاد كربلاء الدولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للرجال 2019 المقامة في العراق



ورفع منتخبنا رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق المواجهات عن لبنان صاحب المركز الثالث مؤقتاً



سجل للبنان محمد قدوح في الدقيقة (26) ، في حين سجل لليمن توفيق منصور (43) وعبد الواسع المطري (45+1)



وحاول مهاجم منتخبنا الوطني احمد ماهر علي في الدقيقة 14لكن تسديدته وصلت بين يدي حارس لبنان مصطفى مطر



وأخطأ مدافع لبنان قاسم الزين في تمرير الكرة حيث وصلت إلى مهاجم منتخبنا الوطني عمر علي الذي سدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لحارس لبنان بالدقيقة 17



وأهدر ربيع عطايا في الدقيقة 23 فرصة افتتاح التسجيل للبنان إثر تمريرة من محمد حيدر وصلت إلى قاسم الزين الذي حولها عرضية وصلت على رأس عطايا المنفرد تماما بمرمى منتخبنا الوطني حيث ولها بعيدة عن المرمى



وافتتح محمد قدوح التسجيل للبنان في الدقيقة 26 إثر كرة عرضية من محمد حيدر حيث حولها قدوح راسية داخل شباك سالم سعيد.



وعادل منتخبنا الوطني في الدقيقة 43 إثر مراوغة اللاعب توفيق منصور لدفاعات لبنان وتسديده كرة على يسار الحارس داخل الشباك



واحتسب الحكم علي حسن ركلة جزاء لصالح منتخبنا الوطني إثر عرقلة مدافع لبنان معتز بالله الجنيدي للاعب عبد الواسع المطري سددها نفس اللاعب على يسار الحارس داخل الشباك في الدقيقة 45+1



ومع انطلاق الشوط الثاني أنقذ حارس لبنان تسديدة لمهاجم منتخبنا الوطني احمد الساروري في الدقيقة 47



وحاول محمد قدوح تسجيل هدف التعادل للبنان في الدقيقة 66 إثر عرضية من حسين زين لكن تسديدة قدوح مرت بجانب القائم.



ولم تفلح تبديلات ليفيو تشيوبوتاريو الهجومية بتنشيط الجبهة الهجومية للبنان في ظل صلابة دفاعية منتخبنا الوطني.



المصدر: موقع كورة