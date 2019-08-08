رياضة | اتحاد الكرة يرد على أزمة كهربا والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يرد على أزمة كهربا والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا للرد على أزمة هروب محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الزمالك والمنضم إلى صفوف افيس البرتغالي هذا الصيف.

وجاء بيان الجبلاية على النحو التالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن عقد اللاعب محمود عبد المنعم كهربا مع نادى الزمالك صحيح ولا يحق له الإنتقال لأى ناد آخر طوال الثلاث سنوات المقبلة، وأن عقده ساري.

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وكان محمود كهربا قد رحل عن نادى الزمالك خلال الصيف الحالى لنادى ألافيس البرتغالى مؤكداً أن عقده مع نادى الزمالك باطلاً وليس صحيح ويحق له الانتقال ولذلك قام النادي البرتغالى بطلب البطاقة الدولية للاعب من الجبلاية ولكن قوبل ذلك الطلب بالرفض، مما جعل نادى ألافيس يشكو الجبلاية للاتحاد الدولى.

وقام الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا اليوم بإرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه توضيح رفضه إرسال البطاقة الدولية للاعب مع ناديه الجديد وجاء رد الاتحاد أن اللاعب ملتزم بتعاقد مع الزمالك.