رياضة | سبورت الإسبانية: باريس يُوجه ضربة مُميتة إلى برشلونة بشأن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبورت الإسبانية: باريس يُوجه ضربة مُميتة إلى برشلونة بشأن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن موقف نادي باريس سان جيرمان من مسألة انتقال نيمار إلى برشلونة خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وقالت الصحيفة الإسبانية، اليوم الخميس، أن باريس سان جيرمان قد رفض كل الصيغ الممكنة لنقل نيمار إلى ملعب كامب نو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الإدارة الباريسية لا تريد أن ينتقل اللاعب للكامب نو، وذلك لعدم رغبتهم في أن يكون البارسا فريقاً قوياً بلاعب بجودة نيمار، لذا يريدون بيعه إلى أي نادٍ آخر.

وكان نيمار قد أبدى رغبته في العودة لنادي برشلونة الذي رحل عن صفوفه في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان مقابل دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.