رياضة | مرتضي منصور: مدرب الزمالك يصل للقاهرة بعد قليل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضي منصور: مدرب الزمالك يصل للقاهرة بعد قليل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس مرتضي منصور نادي الزمالك على وصول المدرب الجديد إلى القاهرة خلال ساعات تمهيدًا لتوقيع العقود معه بصفة رسمية.

وأوضح رئيس الزمالك لأعضاء المجلس أن المدرب سيصل إلى القاهرة خلال ساعات بصحبة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بعد حسم الاتفاق معه بصورة رسمية.

وعقد أمير مرتضى سلسلة من الجلسات مع بعض المدربين في الفترة الماضية قبل أن يتم الاستقرار على أحد الأسماء.