رياضة | رسميًا.. الداخلية يتعاقد مع جناح أيمن فاركو لموسمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الداخلية يتعاقد مع جناح أيمن فاركو لموسمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية في الحصول على توقيع اللاعب محمد رزق جناح أيمن فريق فاركو، لدعم صفوفه، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية استعدادا للموسم الجديد من دوري الممتاز "ب".

وقام اللاعب بالتوقيع للداخلية لمدة موسمين في حضور اللواء محمود عثمان رئيس النادي والمشرف على الكره، وضياء عبد الصمد المدير الفني، ومحمود شكري المدير الإداري، في صفقة إنتقال حر.