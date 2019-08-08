رياضة | القناة يفوز علي بورفؤاد استعدادا للقسم الثاني (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يفوز علي بورفؤاد استعدادا للقسم الثاني (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في اقتناص فوز ودي على حساب فريق بورفؤاد بقيادة طارق الصاوي، بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم الخميس، استعدادا للقسمين الثاني والثالث.

تقدم إسلام سيد للقناة في الشوط الاول، وفي الشوط الثاني أضاف شريف أشرف الهدف الثاني ضربة جزاء ليتقدم القناة بهدفين دون رد، وقبل نهاية اللقاء سجل غريب حشمت هدف بورفؤاد الوحيد في الدقيقة 90.

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وتولى إدارة اللقاء الحكم حسام جمال وعاونه محمد عبد الله ومصطفى محمد، وعقب اللقاء منح حمزة الجمل المدير الفني للقناة لاعبيه راحة لمدة 4 أيام علي أن يستأنف الفربق الساحلي التدريب الأربعاء القادم عقب إجازة عيد الاضحى المبارك.

وسبق للقناة خوض عدد من التجارب الودية، منها الفوز على الكهرباء 2-1 والعين السعودي 1-0 وبلدية الإسماعيلية 3-0 وخسر من حفر الباطن السعودي 0-1.