رياضة | من لا ريوخا إلى العالم.. حكاية رامون دياز الأقرب لقيادة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من لا ريوخا إلى العالم.. حكاية رامون دياز الأقرب لقيادة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح المدرب الكبير رامون دياز ابن مقاطعة لا ريوخا في الأرجنتين علي بعد خطوات من تدريب الزمالك، المدرب الأكثر فوزًا في تاريخ العملاق الأرجنتيني ريفر بليت والرجل الذي كان قادرًا علي جعل أحلامه حقيقة منذ الطفولة في مقاطعته الأم ثم بدايته الرائعة كلاعب محترف وصولًا إلى حضوره العظيم كمدرب محترف، حين نختار عنوان لحكاية رامون دياز في عالم كرة القدم فلن نجد أفضل مما اختاره رامون دياز لحكايته "From La Rioja To The World - من لاريوخا إلي العالم"

الشغف وتحقيق الحلم

يحكي دياز أنه في كل لحظة في طفولته كان يحلم أن يصير لاعب كرة قدم لكن حتي والده كان يري أن الأمر ليس سهلًا لكنه لم يستسلم ابدًا أمام حلمه، بعد عام من مولده 1959 انتقلت أسرة دياز إلي العاصمة بوينس آيرس بحثًا عن العمل وظل يلعب كرو القدم في الشارع حتي انتهي به الأمر في مباراة ضد لاعبين بفريق الناشئين في سن 12 عام في نادي ريفير بليت واستطاع رامون دياز أن يهزمهم بنتيجة 7-0 أحرز منهم دياز بمفردة 5 أهداف ليلفت انتباه الجميع وينضم ألي نادي ريفير بليت.

مسيرة رامون دياز كلاعب

ثم بدء رامون دياز مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم في مركز المهاجم مع ريفير بليت لينتقل وبعدها إلي العديد من الأندية الأوروبية مثل نابولي وفيورنتينا وإنتر ميلان في إيطاليا وموناكو في فرنسا قبل أن ينهي مشواره في الملاعب مع فريق يوكوهما الياباني 1994 حيث حقق العديد من البطولات كلاعب حيث فاز بالدوري الأرجنتيني 5 مرات مع ريفر بليت ولقب الدوري الإيطالي مرة واحدة مع إنتر ميلان وكأس فرنسا مع موناكو.

الصعود للقمة في التدريب

ثم بدء مشواره التدريبي مع ريفير بليت في عام 1995 عقب اعتزاله لعب كرة القدم ليستغرق الأمر منه موسم واحد ليصبح بطل أمريكا الجنوبية ويحقق كأس ليبرتادورس كما حقق الدوري الأرجنتيني 5 مرات بالإضافة للفوز بكأس الأرجنتين وسوبر أمريكا الجنوبية، ثم خاض تجربة أوروبية في أكسفورد يونايتد الإنجليزي 2004 قبل أن يعود للأرجنتين 2007 كمدرب لنادي سان لورنزو ويحقق معهم لقب الدوري الأرجنتيني "كلاوسورا" بعد غياب 6 سنوات عن النادي، ويتنقل بعدها بين كلوب أمريكا المكسيكي والعودة إلى سان لورنزو واندبندنت قبل العودة إلى ريفير بليت في 2012 من جديد ليحقق معم لقب نهائي السوبر الأرجنتيني، ويخوض تجربتة الوحيدة في قيادة المنتخبات حين قاد باراجواي لتحقق المركز الرابع في كوبا أميركا 2015.

تجارب في المنطقة العربية المنطقة العربية

وقرر رامون دياز أن يخوض تجربة جديدة بعدما انتقل إلى المنطقة العربية ليدرب الهلال السعودي ويفوز معه بألقاب الدوري وكأس السعودية بالإضافة إلى حصوله على المركز الثاني في دوري أبطال أسيا ثم يخوض تجربة قصيرة مع الاتحاد السعودي قبل أن ينتقل إلي بيراميدز المصري وهي آخر تجربة خاضها حيث حقق المركز الثالث مع النادي وفاز علي عمالقة الكرة المصرية الأهلي والزمالك والإسماعيلي في 15 يوم.