رياضة | تقارير.. نيمار إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية ضخمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير.. نيمار إلى ريال مدريد في صفقة تبادلية ضخمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية أسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي اقترب بقوة من الإنضمام لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالي. وأكد الإعلامي الاسباني خوسيه ألفاريز هايا عبر شبكة "لاسيكستا" أن البرازيلي نيمار أصبح قريبًا من الإنتقال لصفوف نادي ريال مدريد الاسباني، مشيرًا إلي أن الثنائي لوكا مودريتش وكيلور نافاس لاعبا الملكي قد يكونا ضمن الصفقة المحتملة. وكشفت تقارير صحفية على ترحيب "نيمار" بالانتقال لنادي ريال مدريد في الموسم الجديد. وترفض إدارة باريس سان جيرمان انتقال نيمار لبرشلونة بسبب الخلافات بين الناديين، وتفضل بيع اللاعب لنادي ريال مدريد.

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