رياضة | حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي لقيادة يونيفيرسيداد التشيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل لاسارتي عن الأهلي لقيادة يونيفيرسيداد التشيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، كل ما يتردد عن رحيله خلال الفترة الجارية، لتولى تدريب فريق يونيفيرسيداد التشيلى، مشيرًا إلى أنه يستعد حاليًا لبدء الموسم الجديد مع الفريق القاهرى.

وقال لاسارتى فى تصريحات لوسائل إعلام فى تشيلى: "أعلم أن يونيفيرسيداد يعيش وضعًا صعبًا، وهو يستحق بذل الجهود من أجل العودة لمكانه الطبيعى، ولكن أنا مع الأهلى حاليًا وسنبدأ الموسم الجديد خلال أيام".

وأضاف: "سنبدأ بطولة دورى أبطال إفريقيا، وهى تشبه كأس ليبرتادوريس فى أمريكا اللاتينية، والنادى الأهلى قام بجلب لاعبين مميزين بناء على طلب من الجهاز الفنى، ولذلك نستعد بقوة للموسم الجديد، والرحيل سيكون صعبًا، لا يمكننى الرحيل مطلقا".

Advertisements

وأكمل: "لم يصلنى عرضًا من يونيفيرسيداد التشيلى، وأحب العودة إليهم مجددًا، لكن لن أتحدث عن عروض لم تصلنى بشكل رسمى".

واختتم: "فى وقت سابق، لم أكن أعمل فى تدريب أى نادٍ، ولم يتصلوا بى مطلقًا من أجل تولى المسئولية الفنية، لذلك فأنا لا أفكر حاليًا سوى فى الأهلى، والذى أرغب فى التتويج معه بالألقاب".