رياضة | لاسارتي يعقد جلسة قصيرة مع حارس الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يعقد جلسة قصيرة مع حارس الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة قصيرة مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الفري لإعطاءه بعض التعليمات الفنية استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب لاسارتي من الشناوي بذل قصارى جهده خلال المباراة المقبلة، بالاضافه إلى إعطاءه بعض التعليمات الفنية التي تخص هجوم فريق الخصم.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.