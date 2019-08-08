رياضة | نجم الأهلي السعودي: "لن نستسلم" وسنحارب أمام الهلال في العودة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السعودي: "لن نستسلم" وسنحارب أمام الهلال في العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد البرازيلي "دي سوزا" لاعب النادي الأهلي السعودي، بأن فريقه لن يستسلم ولن يرضى بالخروج من دوري الأبطال على يد نادي الهلال، وذلك على الرغم من الخسارة المذلة التي تعرض لها "الراقي" أمام الهلال برباعية في لقاء الذهاب بدور 16 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكتب "دي سوزا" في رسالة له إلى جماهير النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، قائلًا: " "القتال يزيد احترام الرجال، أفضّل الموت بطلق ناري على أن أستسلم".

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يذكر بأن "دي سوزا" كان قد تقدم باعتذار إلى جماهير الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال، ووعد الجماهير ببذل قصارى الجهد في الفترة المقبلة لتعويضهم عن خيبة الامل في لقاء الذهاب.