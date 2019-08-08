رياضة | سيراميكا يحقق أول فوز ودي برباعية في جدة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيراميكا يحقق أول فوز ودي برباعية في جدة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، الفوز على حساب فريق جده السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد من دوري القسم الثاني.

أهداف سيراميكا جاءت عن طريق محمد شاهين، وأحمد غنيم، في الشوط الأول، ومحمد حسن ميدو، ومحمد سعيد في الشوط الثاني.

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وشهدت المبارة تألق اللاعب حسن ياسين من فريق سيراميكا، الذي شكل خطورة على مرمى الفريق السعود، كما تألق الثلاثي حسام حسن، ومحمد وجيه، ومحمد جمال.

وكان سيراميكا قد خاض أربع وديات من قبل، تعادل خلالهم أمام كهرباء الإسماعيلية، 2-2 والباطن السعودي، 1-1وشباب السودان، 0-0 ونجران السعودي 0-0.