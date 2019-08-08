رياضة | ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي الأهلي يواصلان التأهيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل سعد سمير ومحمد محمود، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء تدريباتهما التأهيلية على هامش مران الفريق الذي يقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة

واشتمل البرنامج التأهيلي للثنائي على جلسة جيم، والجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

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ويعاني سعد سمير من الإصابة في ركبته، وينفذ اللاعب في الوقت الحالي المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، بينما اجري محمد محمود جراحة الرباط الصليبي وسوف يعود للملاعب خلال شهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها الأحد القادم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.