رياضة | لاسارتي يمنح قائد الأهلي "درس خصوصي" في تمرير الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يمنح قائد الأهلي "درس خصوصي" في تمرير الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الأوروجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة قصيرة مع حسام عاشور لاعب الفريق لإعطائه بعض التعليمات الفنية استعدادًا لمواجهة نادي إطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب لاسارتي من عاشور توزيع الكرة من وسط الملعب إلى الأطراف بشكل سريع وخلف مدافع الخصم، لتشكيل هجوم على المنافس.

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ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.