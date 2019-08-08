رياضة | الكشف عن تشكيل ريال مدريد حال ضم نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن تشكيل ريال مدريد حال ضم نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تشكيل ريال مدريد الإسباني في حالة حسم صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي بشكل نهائي خلال الميركاتو الجاري.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد على النحو التالي :-

حراسة المرمي: كورتوا

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خط الدفاع: مارسيلو - فاران - راموس - كارفخال

خط الوسط: كروس - كاسيميرو - مودريتش "فان دي بيك أو بوجبا في حالة ضم أيًا منهم"

خط الهجوم: نيمار - بنزيما - هازارد