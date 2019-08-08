اونلاين | يلا شوت الجديد PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر بدون تقطيع رابط KORA STAR ماتش ليفربول LIVERPOOL ON LINE

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تنطلق مباراة ليفربول ونوريتش سيتي اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في التاسعة مساءًً على ملعب الانفيلد معقل الريدز يلا شوت بلس مشاهدة مباراة ليفربول ونوريتش سيتي بث مباشر yalla shoot تابع مباراة ليفربول بجودات مختلفة ومتعددة الآن في بث مباشر سريع.

يبدأ ليفربول الموسم الجديد بطموح التتويج بالبريميرليج هذا الموسم بعد غياب أكثر من 30 عام من التتويج بالدوري الانجليزي الممتاز، في حين يطمح نوريتش سيتي الصاعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا العام لحصد نتائج إيجابية أمام ليفربول وصيف الدوري الموسم الماضي.

تشكيل ليفربول:-

حراسة المرمى : أليسون

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الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جيمس ميلنر وفابينيو وجوردان هندرسون

الهجوم : أوريجي وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

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