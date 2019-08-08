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ماتيوس يكشف أسباب معاناة خاميس مع البايرن والريال

كشف أسطورة المنتخب الألماني لوثر ماتيوس عن أسباب معاناة الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز مع كل من ريال مدريد وبايرن ميونيخ. ويرى ماتيوس أن خاميس يحتاج لعدة عناصر مجتمعة من أجل نشر سحره الكروي مجدداً فوق المستطيل الأخضر.

بعد تألقه اللافت في مونديال البرازيل 2014، توقع الكثير من عشاق الساحرة المستديرة أن يُصبح الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز واحداً من أحسن اللاعبين في العالم. وتعززت هذه "الفكرة" أكثر بعد توقيع الدولي الكولومبي لريال مدريد، الذي راهن على نقل خاميس إلى مستوى آخر.

بيد أن صاحب القدم اليسرى الساحرة، عاش تجربة صعبة مع "الأبيض الملكي"، وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ. ولم يقدم الدولي الكولومبي أيضاً الأداء المنتظر منه مع الفريق البافاري. ويبدو أن أسطورة المنتخب الألماني، لوثر ماتيوس، يعرف سبب معاناة خاميس مع البايرن والريال على حد سواء.

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ففي مقابلة مع صحيفة "آس" الإسبانية، قال لوثر ماتيوس، إن مشكلة خاميس رودريغيز الأساسية أنه يحتاج إلى المدرب المناسب والمركز الصحيح فوق المستطيل الأخضر. وأضاف: "لا بايرن ميونيخ ولا ريال مدريد يلعبان بالرقم 10 في نظامهما. وخاميس لا يستطيع اللعب على الأجنحة، إذ يجب عليه أن يلعب في الوسط".

وتابع الدولي الألماني السابق كلامه عن خاميس رودريغيز قائلاً: "في طريقة لعب زين الدين زيدان ونيكو كوفاتش ليس هناك مكان لخاميس". وأردف: "في كولومبيا يلعب خاميس خلف المهاجم ويقوم بما يريد على غرار ميسي في برشلونة".

ولفت ماتيوس أن طريقة لعب خاميس تمثل مشكلة، لأنه ليس هناك الكثير من الأندية التي تلعب بالطريقة المُناسبة لخاميس. وأضاف: "لم أشاهد خاميس سعيداً في بايرن ميونيخ رغم أنه كان مُرتاحاً في مدينة ميونيخ". وأكد الأسطورة الألماني أن خاميس رودريغيز لاعب كبير جد ويُكن له كل الاحترام.