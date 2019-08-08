انت الان تتابع ساني لاعب مانشستر سيتي يخضع لجراحة في الركبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ساني لاعب مانشستر سيتي يخضع لجراحة في الركبة

قال مانشستر سيتي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس إن الجناح ليروي ساني سيخضع لجراحة الأسبوع المقبل بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وعانى ساني (23 عاما)، لاعب منتخب المانيا الذي ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونيخ هذا الصيف، من الإصابة خلال الفوز على ليفربول في كأس درع المجتمع ويواجه إمكانية الغياب لفترة طويلة.

وقال سيتي في بيان عبر موقعه على الانترنت ”يمكن أن يؤكد مانشستر سيتي أن ليروي ساني أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في الركبة اليمنى“.

Advertisements

وأضاف ”خضع لفحوص خلال الأسبوع وسافر طبيب مختص إلى مانشستر من أجل مزيد من الفحوص لتحديد الإصابة“.

وتابع ”سيخضع ليروي للجراحة في الأسبوع القادم ويقدم له سيتي كل الدعم والإرشادات التي يحتاجها ويتمنى له الجميع التعافي السريع والتام“.

ويستهل سيتي حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة وست هام يونايتد يوم السبت.