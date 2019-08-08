انت الان تتابع لماذا لم يعد مانشستر سيتي متشبثاً بالاحتفاظ بنجمه ساني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

غوارديولا يدعو ساني للتركيز على أساسيات اللعب بدون كرة

في الأسابيع الأخيرة جرى الحديث بقوة حول انتقال ليروي ساني من نجم مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ. فما الذي يدفع النادي الإنجليزي للتخلي عن لاعب موهوب في مقتبل العمر، ولديه عقد مع النادي يمتد إلى غاية 2021؟

تكاد وسائل الإعلام، سواء الألمانية منها أو الإنجليزية، تجزم بأن صفقة انتقال الدولي الألماني ليروي ساني من نادي مانشستر سيتي إلى نادي بايرن ميونيخ شبه منتهية، خاصة بعد تلميح لاعب خط وسط النادي البافاري ليون غوريتسكا القريب من ساني، بحكم لعبهما معا في صفوف شالكه سابقا، بالقول: "إن تشكيلة الفريق ستعزز بكل تأكيد بلاعبين جدد قبل بداية الموسم". غير أن غوريتسكا تهرب من الجواب عندما سٌئل بشكل مباشر عن قدوم ساني.

غير أن ساني تعرض لإصابة الأحد الماضي في مواجهة ليفربول على "درع المجتمع" ويقال الآن إنها "إصابة خطيرة ستبعده عن الملاعب عدة شهور". ولذلك فإن الصحفي ديفيد كوفرديل بموقع "ذا صن" البريطاني كتب على صحفته بتويتر إن "الصفقة قد توقفت حتما بسبب إصابة اللاعب".

غوارديولا وراء قرار بيع ساني؟

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والسؤال الأكثر أهمية، والذي يطرحه كثيرون هو: لماذا يريد نادي مانشستر سيتي بيع ساني الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق ثلاثة ألقاب لفريقه خلال الموسم الماضي؟ خاصة وأن عقده يمتد إلى غاية 2021، مما لا يطرح مشكلة انتقاله إلى نادٍ آخر في صفقة انتقال حر.

كثيرون من المراقبين يرون أن المدير الفني للفريق الإنجليزي بيب غوارديولا هو من يقف خلف تغيير إدارة مانشستر سيتي لقناعتها بالاحتفاظ بساني. فغوارديولا يقول: "أنا بحاجة إلى العمل مع لاعبين سعداء، أما المتذمرين فيمكنهم الرحيل". وساني لم يكن سعيداً بوضعه خلال الموسم الماضي لأنه لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية في العديد من المباريات.

تعتمد فلسفة غوارديولا على اللعب الهجومي والسيطرة من خلال الاحتفاظ بالكرة لإتعاب الخصم وتضييق الخناق عليه من خلال ممارسة ضغط متواصل على حامل الكرة. وهو الأمر الذي يتطلب انضباطاً تكتيكياً من طرف جميع اللاعبين. ويبدو أن غوارديولا يرى عدة نقائص لدى ساني في هذا المجال.

وكان غوارديولا قد انتقد ساني بشكل علني بعد نهاية إحدى المباريات الودية التي أجراها فريقه مانشستر سيتي في تموز/ يوليو الماضي استعدادا للموسم القادم عندما سُئل عن سبب الاحتفاظ بساني على دكة البدلاء. وجاء جواب غوارديولا، الذي سبق وصرح بأن ساني هو "أفضل جناح في العالم"، كالتالي: "على ليروي أن ينتبه إلى الأساسيات عند اللعب بدون كرة".