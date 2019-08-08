الان تتابع #النصر يعلن توقيع عقدين احترافيين مع عبدالرحمن الشمري ونواف العقيدي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 5 دقائق - 10:23 م, 8 أغسطس 2019 م التعليقات: 0 أعلن رئيس مجلس إدارة نادي النصر الدكتور صفوان بن سليمان السويكت توقيع عقدين احترافيين مع عبدالرحمن الشمري ونواف العقيدي.

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