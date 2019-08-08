صلاح خارج جوائز اليويفا.. وماني ينافس ميسي وكريستيانو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن المرشحين لحصد جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي (2018/2019).

وتوج ليفربول بلقب دوري الأبطال بعدما فاز على نظيره توتنهام هوتسبير، بنتيجة (2-0)، إلا أن هدافه في البطولة، المصري محمد صلاح، خرج من دائرة المرشحين للجوائز.

وكشف اليويفا عن المرشحين الثلاثة لحصد جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي بدوري الأبطال، حيث يتنافس كل من البرازيلي أليسون (ليفربول)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام) والألماني مارك أندريه تير شتيجين (برشلونة).

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فيما يتنافس ثنائي ليفربول ترينت أرنولد وفيرجيل فان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا ليوفنتوس، على لقب أفضل مدافع.

وأضاف أن الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن، يتصارعون على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم.

ويتواجد ليونيل ميسي، هداف هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني "ليفربول" وكريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، في لائحة المرشحين لأفضل مهاجم.