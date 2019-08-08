تشيلسي يعير درينكووتر إلى بيرنلي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الخميس، إعارة لاعبه داني درينكووتر إلى فريق بيرنلي، حتى 6 يناير/ كانون الثاني المقبل.

وأعرب درينكووتر، الذي توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه السابق ليستر سيتي عام 2016، عن أمله في أن يعيد انتقاله لبيرنلي مسيرته الرياضية إلى مسارها الصحيح.

وكان درينكووتر "29 عاما" قد انضم لتشيلسي قبل 3 أعوام مقابل مبلغ مالي ضخم، لكنه لم ينضم للقائمة الأساسية للفريق اللندني سوى في 5 مباريات فقط ببطولة الدوري، ولم يشارك في أي لقاء على الإطلاق في الموسم الماضي.

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وصرح درينكووتر لموقع بيرنلي الإلكتروني الرسمي: "لقد قضيت وقتا معقدا بعض الشيء في تشيلسي، لكنني أرى أن تلك الخطوة تبدو إيجابية بالنسبة لي وأتطلع للمضي قدما".

أوضح درينكووتر: "أعتقد أن الهدف الآن يتمثل في الوصول للمستوى الذي يكون فيه المدرب سعيدا بلياقتي البدنية ومواصلة التقدم والعمل بجد".

أضاف لاعب ليستر السابق: "آمل أن أترك بصمة داخل صفوف بيرنلي، ونتمكن أن نختتم مشوارنا بأعلى مستوى ممكن".