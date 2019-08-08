اليمن يهزم لبنان وينهي حظوظه في غرب آسيا

حقق منتخب اليمن فوزاً مثيراً على حساب لبنان بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت على استاد كربلاء الدولي لحساب منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة غرب آسيا للرجال 2019 المقامة في العراق

ورفع اليمن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق المواجهات عن لبنان صاحب المركز الثالث مؤقتاً

سجل للبنان محمد قدوح في الدقيقة (26) ، في حين سجل لليمن توفيق منصور (43) وعبد الواسع المطري (45+1)

وأهدر سوني سعد فرصة افتتاح التسجيل في الدقيقة 5 إثر تلقيه كرة من محمد حيدر حولها سعد على يسار الحارس بعيدة سنتيمترات قليلة

وأنقذ مصطفى مطر مرمى لبنان في الدقيقة 7 من تسديدة بعيدة لمهاجم اليمن احمد سالم

وحاول مهاجم اليمن احمد ماهر علي في الدقيقة 14لكن تسديدته وصلت بين يدي حارس لبنان مصطفى مطر

وأخطأ مدافع لبنان قاسم الزين في تمرير الكرة حيث وصلت إلى مهاجم اليمن عمر علي الذي سدد كرة أرضية مرت بجانب القائم الأيسر لحارس لبنان بالدقيقة 17

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وأهدر ربيع عطايا في الدقيقة 23 فرصة افتتاح التسجيل للبنان إثر تمريرة من محمد حيدر وصلت إلى قاسم الزين الذي حولها عرضية وصلت على رأس عطايا المنفرد تماما بالمرمى اليمني حيث ولها بعيدة عن المرمى

وافتتح محمد قدوح التسجيل للبنان في الدقيقة 26 إثر كرة عرضية من محمد حيدر حيث حولها قدوح راسية داخل شباك سالم سعيد

وعادل المنتخب اليمني في الدقيقة 43 إثر مراوغة اللاعب توفيق منصور لدفاعات لبنان وتسديده كرة على يسار الحارس داخل الشباك

واحتسب الحكم علي حسن ركلة جزاء لصالح اليمن إثر عرقلة مدافع لبنان معتز بالله الجنيدي للاعب عبد الواسع المطري سددها نفس اللاعب على يسار الحارس داخل الشباك في الدقيقة 45+1

ومع انطلاق الشوط الثاني أنقذ حارس لبنان تسديدة لمهاجم اليمن احمد الساروري في الدقيقة 47

وحاول محمد قدوح تسجيل هدف التعادل للبنان في الدقيقة 66 إثر عرضية من حسين زين لكن تسديدة قدوح مرت بجانب القائم.

ولم تفلح تبديلات ليفيو تشيوبوتاريو الهجومية بتنشيط الجبهة الهجومية للبنان في ظل صلابة دفاعية للمنتخب اليمني.