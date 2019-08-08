شكرا لقرائتكم لاسارتي ينفي تلقيه أى عروض خارجية للرحيل عن الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى، على عدم تلقيه أى عروض من جانب فريق يونيفرسيداد دى تشيلى، لتولى قيادة الفريق، خلفا لمدربه المقال ألفريدو آرياس.

وتحدث لاسارتى لصحيفة " soychile" التشيلية، قائلا:"لم أتلقى أى مفاوضات رسمية من جانب مسئولى فريق يونيفرسيداد، ولكنهم تواصلوا مع أصدقائى فى النادى التشيلى، الذين أخبرونى بإهتمام النادى بعودتى".

وعن إمكانية مغادرة الأهلى لتدريب الفريق التشيلى، قال لاسارتى:"المشكلة أننى هنا مع الأهلى، نخوض مواجهة كل 4 أيام، وسنبدأ بطولة دورى ابطال أفريقيا، وأعتقد أن مسألة خروجى من النادى الأحمر معقدة".

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أضاف المدير الفني قائلا:"لا يمكننى إتخاذ قرار بشأن عرض يونيفرسيداد دى تشيلى، لأنهم لم يتحدثوا معى بشأن عودتى لتدريب الفريق، ولا أفكر فى هذا الأمر".

وعن فرص عودته إلى يونيفرسيداد، قال لاسارتى:"فى الوقت الحالى، لن أقول شئ، لأنى كنت فى وقت سابق بلا عمل، ولم يتواصل أحد من النادى معى".

جدير بالذكر أن المدرب الأوروجوايانى نجح مع الأهلى فى التتويج بلقب الدوري المصرى للمرة الـ41 فى تاريخه، بعد منافسة شرسة مع غريمه التقليدى الزمالك.