شكرا لقرائتكم لاسارتي يرشح ظهير بيراميدز للانتقال لصفوف الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى رجب بكار لاعب بيراميدز للانتقال لصفوف القلعة الحمراء فى الانتقالات الصيفية الجارية. وتبقى عقبة وحيدة أمام مسئولى الأحمر فى التحرك لضم رجب بكار، وهى قيد اللاعب فى قائمة بيراميدز الأفريقية الذى يبدأ مشواره أمام بطل الكونغو السبت المقبل. ويواجه الأهلى فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان الأحد، المقبل، في ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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