إنتر ميلان يضم المهاجم لوكاكو من مانشستر يونايتد

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أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الخميس ضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو بصفقة قدرت وسائل اعلام قيمتها بنحو 80 مليون يورو (89.61 مليون دولار).
وقال لوكاكو في فيديو نشره النادي على حسابه في تويتر وهو يرتدي قميص الفريق الايطالي ”إنتر ليس لأي أحد ولذلك أنا هنا“.
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