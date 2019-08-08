إنتر ميلان يضم المهاجم لوكاكو من مانشستر يونايتد

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مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو بعد مباراة فريقه أمام انتر ميلان الإيطالي في كأس الأبطال الدولية الودية في سنغافورة يوم 20 يوليو 2019 أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم يوم الخميس ضم مهاجم مانشستر يونايتد روميلو لوكاكو بصفقة قدرت وسائل اعلام قيمتها بنحو 80 مليون يورو (89.61 مليون دولار). وقال لوكاكو في فيديو نشره النادي على حسابه في تويتر وهو يرتدي قميص الفريق الايطالي ”إنتر ليس لأي أحد ولذلك أنا هنا“.

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