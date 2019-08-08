شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يوجه صفعة مدوية لـ «إيكاردى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أن نادى إنتر ميلان وجه ضربة موجعة للدولى الأرجنتينى ماورو إيكاردى، خلال الموسم الكروى الجديد، بعدما قررت إدارة النيراتزورى تسجيل اللاعب فى قائمة النادى للموسم المقبل.

وقالت الصحيفة إن مسؤولى نادى إنترميلان أغلقوا كافة الأبواب أمام رحيل إيكاردى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تسجيل الأرجنتينى فى القائمة وغلق باب القيد فى الدورى الإيطالى، حيث سيبقى اللاعب داخل النيراتزورى خلال الموسم الكروى الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنتر ميلان قرر تسجيل اللاعب الأرجنتينى فى قوائم الدورى الإيطالى فقط هذا الموسم، مع عدم تضمينه فى تشكيلة النادى فى دورى أبطال أوروبا.

Advertisements

وأوضحت الصحيفة أن مستقبل إيكاردى داخل إنتر ميلان، أصبح فى مهب الريح منذ منتصف الموسم الماضى عندما تم تجريده من شارة القيادة، قبل استبعاده من تشكيلة الفريق لبعض الوقت بعد أن تظاهر بتعرضه للإصابة.

وتابعت أن أنطونيو كونتى، المدير الفنى لفريق إنتر ميلان، كان قد أكد أن إيكاردى، لن يكون ضمن خطط الفريق فى الموسم المقبل، حيث يرفض تواجده مع النيراتزورى.

وأكدت الصحيفة أن واندا تارا، زوجة اللاعب ووكيلة أعماله، قررت عقد جلسة مع إدارة إنتر ميلان خلال الفترة القليلة المقبلة، من أجل إقناعهم برحيل إيكاردى فى يناير من أجل المشاركة فى بطولة أوروبية، بعدما قرر النيراتزورى عدم تسجيل اللاعب فى قائمة النادى أوروبيا وقيده محليا فقط.

من جهة أخرى، أعلن نادى ميلان رسميًا التعاقد مع المدافع البرازيلى ليو دوارتى، قادما من صفوف فلامنجو، حيث أدرج موقع الاتحاد الإيطالى اللاعب فى قائمة الروسونيرى الخاصة بالموسم الجديد، موضحا أن دوارتى أنهى إجراءات انتقاله إلى الميلان يوم 2 أغسطس الجارى، حيث بلغت قيمة الصفقة 11 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

ويعد دوارتى ثانى صفقات ميلان البرازيلية هذا العام، بعد تعاقد الفريق اللومباردى مع لوكاس باكيتا فى الشتاء الماضى، قادما من فلامنجو أيضا، فى صفقة بلغت قيمتها 35 مليون يورو.