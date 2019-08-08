شكرا لقرائتكم خبر عن «عيد الأضحى»يؤجل مباراة الزمالك وديكاداها (تعرف على التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع للأحداث داخل نادى الزمالك حول أزمة ملعب مباراة الفريق الكروى الأول مع نظيره ديكاداها، بطل الصومال، فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال إفريقيا، استقر الرأى داخل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف» على تأجيل المباراة إلى يوم الجمعة المقبل 16 أغسطس الجارى بعد موافقة الفريقين.

وتنفرد «المصرى اليوم» بتفاصيل اتفاق التأجيل بعد فشل حل أزمة الملعب وإقامة المباراة فى القاهرة، بعد تمسك الأمن بنقلها إلى السويس أو برج العرب بسبب تزامنها مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، وتقدم مسؤولو نادى ديكاداها الصومالى بطلب لتأجيل المباراة بشكل رسمى، وحصلوا على موافقة الزمالك على تأجيلها أسبوعًا لتُقام الجمعة المقبل، بدلًا من بعد غد الأحد.

وخاطبت إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، الاتحاد الإفريقى «كاف»، وأبلغته بموافقتها على طلب ديكاداها بالتأجيل، ما اضطر «كاف» إلى الاستجابة لرغبة الفريقين، وإعلان تأجيل المباراة بشكل نهائى إلى يوم الجمعة المقبل، على أن تُقام المباراة فى القاهرة، سواء على استاد القاهرة الدولى أو ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، خصوصًا أن مسؤولى النادى الصومالى تمسكوا بحقهم فى اللعب فى القاهرة وفقًا للوائح «كاف» وبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وحصل الجهازان الفنى والإدارى للزمالك على موافقة الاتحاد الإفريقى على تأجيل المباراة، لتُقام مباراة الذهاب يوم 16 أغسطس الجارى، على أن تُقام مباراة الإياب فى القاهرة أيضًا يوم 22 من الشهر ذاته.

وسادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة طارق يحيى، بعد تأجيل المباراة وانتهاء أزمة الملعب، التى تسببت فى ارتباك برنامج الإعداد خلال الساعات الماضية.

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واستقر «يحيى» على إلغاء المعسكر المغلق، الذى كان مفترضًا أن يدخله الفريق غدًا، وقرر استئناف التدريبات بشكل يومى على ملعب النادى لحين موعد المباراة الجديد.

وقال «يحيى»، فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»: «تأجيل مباراة ديكاداها هو الحل المثالى»، موجهًا شكره إلى رئيس نادى الزمالك على تدخله وإنقاذ الموقف، خصوصًا أن الجهازين الفنى والإدارى كانا سيواجهان أزمة كبيرة فى حالة إقامة المباراة خارج القاهرة بسبب عدم وجود أماكن فى فنادق العين السخنة للمعسكر.

واعتبر «يحيى» أن تأجيل المباراة ستكون له فوائد عديدة على الزمالك، حيث سيتسنى له الاطمئنان على اكتمال القوة الضاربة للفريق ومنحه فرصة لتجهيز جميع الصفقات الجديدة، خصوصًا المصابين، مؤكدًا أن عودة فرجانى ساسى وانتظامه فى التدريبات على مدار الأسبوع المقبل سيزيدان من فرصة لحاقه بالمباراة.

فى سياق متصل، رحب «يحيى» بقرار الاتحاد الإفريقى بتأجيل السوبر الإفريقى، الذى كان مقررًا منتصف الشهر الجارى، إلى أجل غير مسمى، بعد قراره باعتماد الترجى بطلًا لدورى أبطال إفريقيا، وأكد المدير الفنى جاهزية فريقه لخوض السوبر فى أى وقت سيحدده «كاف» لاحقًا.

من جهة ثانية، أكد «منصور» أن الثنائى توماس دول، المدير الفنى الأسبق للهلال السعودى، والصربى «ميلوفيتش» دخلا ضمن قائمة المرشحين لتولى تدريب الفريق، موضحًا أنه ستتم المفاضلة بينهما لاختيار أحدهما وضمه إلى القائمة النهائية للمدربين المرشحين الذين سيتم الاختيار من بينهم فور عودة أمير مرتضى، المشرف على الكرة، من رحلته الأوروبية وتقديم تقريره إلى مجلس الإدارة.

ووجّه «منصور» الدعوة إلى مدربى وقدامى وأبناء النادى الراغبين فى حضور اجتماع مجلس الإدارة للمشاركة بآرائهم فى اختيار المدير الفنى الأجنبى الجديد.