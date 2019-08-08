شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح خارج جوائز الأفضل لبطولة دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خرج اللاعب المصري محمد صلاح من منافسات جوائز الأفضل لبطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2018/ 2019.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، اليوم الخميس، عبر موقعه الرسمي، عن قائمة المرشحين لحصد الجوائز، والتي خلت من نجم ليفربول محمد صلاح.

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وكشف الاتحاد عن المرشحين الثلاثة لحصد جائزة أفضل حارس في الموسم الماضي بدوري الأبطال، والتي يتنافس عليها كل من البرازيلي أليسون (ليفربول)، الفرنسي هوجو لوريس (توتنهام)، والألماني مارك أندريه تير شتيجن (برشلونة).

ويتنافس ثنائي ليفربول ترينت أرنولد وفيرجيل فان ديك، مع ماتياس دي ليخت المنتقل حديثًا ليوفنتوس، على لقب أفضل مدافع.

ويتصارع الثلاثي جوردان هندرسون، فرينكي دي يونج وكريستيان إريكسن، على جائزة أفضل لاعب خط وسط في الموسم، فيما يتواجد ليونيل ميسي، هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني «ليفربول» وكريستيانو رونالدو «يوفنتوس»، في لائحة المرشحين لأفضل مهاجم.