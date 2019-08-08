شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن انتقال ناصر ماهر لاعب الأهلي إلى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انتقال ناصر ماهر، صانع ألعاب الأهلي، إلى الفريق السكندري خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر «عامر»، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»: «ناصر ماهر لاعبًا في سموحة الموسم المقبل».

وكان ناصر ماهر، لاعب النادي الأهلي، قرر البحث عن عروض للرحيل عن صفوف الأحمر بعد خروجه من دائرة حسابات الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي، لاسيما بعد التعاقد مع محمد مجدي قفشة قادما من بيراميدز، الأمر الذي يقلل من فرص ناصر ماهر في المشاركة بشكل أساسي رفقة الفريق الأحمر الموسم المقبل.