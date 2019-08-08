بايرن ميونخ يخشى مفاجآت كأس ألمانيا أمام كوتبوس

يستهل بايرن ميونخ حملة الدفاع عن لقب كأس ألمانيا، الإثنين المقبل، بمواجهة مضيفه إينرجي كوتبوس المنافس بالدرجة الرابعة، واضعًا في اعتباره ضرورة تفادي أي كبوة مفاجئة مع اقتراب انطلاق الموسم الجديد.

وشارك بايرن ميونخ حامل لقب ثنائية البوندسليجا والكأس، في معسكر تدريبي هذا الأسبوع في بحيرة تيجرنسي، حيث شارك اللاعب الجديد لوكاس هيرنانديز في التدريبات بعد 4 أشهر من خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى.

لكن من غير المرجح أن يشارك المدافع الفرنسي في رحلة النادي البافاري إلى كوتبوس، في ظل مساعي الفريق لتجاوز أحزانه بعد هزيمته في كأس السوبر أمام بوروسيا دورتموند.

وتواجه أندية البوندسليجا صعوبة ملحوظة في مواجهة الفرق الصغيرة في الجولة الأولى من مسابقة البوندسليجا.

ولعل آينتراخت فرانكفورت خير دليل على ذلك، بعدما خسر أمام أولم المنافس بدوري الدرجة الرابعة خلال حملته للدفاع عن لقب كأس ألمانيا في الموسم الماضي.

وكان بايرن نفسه ضحية الخروج من الدور الأول لمسابقة الكأس، عندما خسر أمام وينهايم المنافس بدوري الدرجة الخامسة في عام 1990، وبعد ذلك بأربع سنوات، سقط البافاري أمام فيستنبرجرويت المنافس بالدرجة الرابعة في أول ظهور لجيوفاني تراباتوني كمدرب لبايرن.

وقال ليون جوريتسكا لاعب البايرن على هامش معسكر التدريب "أعتقد أنه يمكننا الافتراض أن هذا ليس هو الفريق الذي سنخوض به منافسات الموسم الجديد".

وأوضح كلاوس ديتار فوليتز مدرب كوتبوس "هدفنا الأول هو عدم التأخر بهدف في الشوط الأول".

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ونوه لاعب خط الوسط فيليكس جيسلر "لقد رأيت في كأس السوبر أنهم ليسوا بالفريق الذي لا يخسر، على أي حال، قد تكون مباراة جيدة. سنرى ما هو ممكن".

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ويلتقي بوروسيا دورتموند، غدًا الجمعة مع مضيفه يوردينجين المنافس بالدرجة الثالثة، في لقاء لم الشمل مع اللاعب السابق كيفن جروسكروتز.

ويلتقي بعد غد السبت، فيردر بريمن مع جاره أطلس دلمنهورست المنافس بالدرجة الخامسة.

ويلعب لايبزيج وصيف مسابقة الكأس، الأحد المقبل مع مضيفه أوسنابروك المنافس بالدرجة الثانية.

ويلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ غدا الجمعة مع مضيفه ساند هاوزن، فيما يلتقي كايزر سلاوترن مع ماينز، وباير ليفركوزن مع مضيفه ألمانيا آخن، وفرايبورج مع مضيفه ماجديبورج، وأجسبورج مع مضيفه فيرل، وشالكه مع مضيفه دروشتيرسن أسل، وفورتونا دوسلدورف مع فيلينجين، وهوفنهايم مع فورزبيرجر.

ويلتقي يوم الأحد، آينتراخت فرانكفورت مع مضيفه فالدوف مانهيم، وهيرتا برلين مع ايتشستات، وكولن مع مضيفه فيهين فيسبادن.

ويختتم الدور الأول لكأس ألمانيا، الإثنين المقبل، بمباراة شتوتجارت مع هانزا روستوك.