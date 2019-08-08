رسميًا.. آرسنال يتعاقد مع مدافع سيلتيك

أعلن نادي آرسنال تعاقده رسميًا مع المدافع الأسكتلندي كيران تيرني لاعب فريق سيلتيك قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية.
وأصبح تيرني لاعبًا في صفوف "الجانرز" بعدما خضع اللاعب للفحوصات الطبية صباح اليوم الخميس.
ومن المقرر أن تكون قيمة الصفقة بمقابل مادي لن يقل عن 25 مليون جنيه إسترليني حيث نجح آرسنال في التعاقد مع اللاعب بعد ثلاث مناسبات سابقة.
وتسعى إدارة آرسنال إلى تدعيم الدفاع حيث أصبح المدافع البرازيلي ولاعب تشيلسي ديفيد لويز قريبًا من الانتقال للجانرز في صفقة ستقدر بسبعة ملايين جنيه إسترليني.
جدير بالذكر أن إدارة آرسنال نجحت في تدعيم صفوفها خلال الصيف الحالي بالعديد من الصفقات يأتي من أبرزهم الحصول على خدمات نيكولاس بيبي لاعب ليل الفرنسي في صفقة قياسية بتاريخ النادي اللندني حيث قدرت الصفقة بـ72 مليون جنيه إسترليني.
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