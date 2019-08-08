رسميًا.. توتنهام يواصل صفقاته ويتعاقد مع جوهرة فولهام

حصل نادي توتنهام رسميًا على خدمات الشاب الإنجليزي ريان سيسيجنون ظهير أيسر فولهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يكشف النادي اللندني على قيمة الصفقة إلا أن المحتمل أن ينتقل صاحب الـ19 عامًا إلى "السبيرز" مقابل 30 مليون جنيه إسترليني (25 مليون + 5 ملايين إضافات).

ووفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، فأن الشاب الإنجليزي وقّع على عقد مدته خمسة أعوام مع توتنهام بعدما خضع للكشوفات الطبية.

وشارك سيسيجنون مع فولهام في الموسم الماضي بـ38 مباراة في مختلف المسابقات المحلية ليسجل هدفين ويصنع ست تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن نادي توتنهام حصل على خدمات لاعب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي قادمًا من صفوف أولمبيك ليون في صفقة قياسية قدرت بـ65 مليون يورو، بجانب الأرجنتيني لو سيلسو القادم من صفوف ريال بيتيس.