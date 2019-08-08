تشكيل اليمن لمواجهة لبنان في اتحاد غرب آسيا

أعلن منتخب اليمن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره اللبناني مساء اليوم ضمن منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا. جاء تشكيل اليمن على النحو الآتي: حراسة المرمى: سالم عوض Advertisements خط الدفاع: أحمد الصادق، مدير عبد ربه، محمد بارويس، ناصر محمدوه خط الوسط: مفيد جمال، أحمد سعيد، عماد منصور خط الهجوم: أحمد ماهر، عمر الداحي، عبد الواسع المطري

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