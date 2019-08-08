مانشستر سيتي يعلن إصابة ساني بالرباط الصليبي

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، خلال مواجهة ليفربول في كأس الدرع الخيرية.

وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي.

وأوضح الموقع الرسمي للسماوي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل.

يذكر أن ليروي ساني ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الصيف الحالي، ولكن الإصابة ستعطل رحيله عن مانشستر سيتي.